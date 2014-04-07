Тривають перемовини щодо розблокування території навколо Харківської ОДА - міліція

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України у Харківській області.

“В результаті перемовин, які тривали між керівниками правоохоронних органів та учасниками масових заходів, мітингувальники погодилися добровільно покинути адмінбудівлю Харківської облдержадміністрації. Державна установа працює у штатному режимі”, - повідомили у прес-службі.Читайте такожБудівлю ОДА в Харкові повністю звільнено від сепаратистів - Аваков

Правоохоронці переконали мітингувальників у необхідності висловлення громадянської позиції виключно у правовому полі без порушень громадського порядку.

“Наразі роботу Харківської облдержадміністрації відновлено у повному обсязі. Усі її працівники безперешкодно займають свої робочі місця та здійснюватимуть свою діяльність у штатному режимі. Тривають подальші консультації між громадськістю та працівниками міліції щодо досягнення домовленості по розблокуванню території, прилеглої до адмінбудівлі”, - зазначили у прес-службі.Читайте такожХарківський губернатор закликав жителів міста і області не піддаватися на провокації

Як повідомляв УНІАН, зранку міністр внутрішніх справ Аресен Аваков написав у Facebook, що будівлю Харківської ОДА повністю звільнено від сепаратистів, захоплену 6 квітня ввечері. Тоді декілька сотень прихильників федералізації України за 10 хвилин відтіснили до 200 міліціонерів, що охороняли вхід до ОДА.