Як штурмували Харківську ОДА (фото)

Штурм Харківської облдержадміністрації розпочався з мітингу прихильників федералізації. Організатори заходу закликали людей скликати на площу всіх знайомих, щоб «підтримати Донецьк і Луганськ», де сьогодні сталося захоплення адміністративних будівель.

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Агресивно налаштовані люди тримали прапори Росії, СРСР і УРСР, а також скандували «Росія». Згодом кілька сотень прихильників федералізації за 10 хвилин відтіснили до двохсот міліціонерів зі щитами, які охороняли вхід до ОДА. Після захоплення адмінбудівлі, над нею встановили прапор РФ.

Фотогалерея "Сепаратисти в Харкові захопили ОДА"