Донецькі сепаратисти за ніч зміцнили барикади біля ОДА та підготували каміння для самооборони

10:32, 07 квітня 2014
Політика
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Зараз під стінами будівлі ДонОДА знаходиться близько 150 осіб, багато з яких озброєні кийками, битами та щитами.

Сепаратисты у баррикад Донецкой ОГА / ostro.org

Проросійські сепаратисти за ніч зміцнили барикади з автомобільних покришок та колючого дроту на сходах захопленої напередодні Донецької обласної державної адміністрації, повідомляє кореспондент "ОстроВа".

Зараз під стінами будівлі ДонОДА знаходиться близько 150 осіб, багато з яких озброєні кийками, битами та щитами, віднятими в неділю у співробітників міліції. Обличчя сепаратистів приховані масками та балаклавами. Також на сходах і клумбах лежать гори каміння для самооборони.

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На флагштоку поряд з ДонОДА, а також над самим будівлями майорять державні прапори РФ.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 6 квітня Донецька обласна адміністрація була захоплена проросійськи налаштованими сепаратистами. Вони повністю зайняли будівлю, включаючи кабінет голови ДонОДА Сергія Тарути. Міліція захопленню не перешкоджала.

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