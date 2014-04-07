Сепаратисти хочуть до 11 травня провести референдум у Донецьку

В Донецьку проросійські мітингувальники, які захопили будівлю облдержадміністрації, оголосили про створення суверенної держави «Донецька республіка» та про проведення до 11 травня референдуму.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники в будівлі ОДА провели свої збори та проголосили про утворення суверенної держави «Донецька народна республіка». У прийнятій декларації присутні підкреслили, що важливі державні питання будуть виноситися на всенародний референдум.

Референдум вони планують провести до 11 травня, а питання, яке буде винесене на нього, буде звучати так: «Чи підтримуєте ви створення Донецької народної республіки?».

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Мітингувальники також оголосили, що в разі протидії влади Києва вони будуть змушені просити допомоги у Росії про введення миротворчого контингенту, про що зачитали у зверненні до Володимира Путіна.

Перед будівлею ОДА як і раніше знаходяться проросійські активісти, а також біля входу в будівлю зведено барикаду з автомобільних покришок, заввишки до 2 метрів, оточених колючим дротом.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в Донецьку проросійські мітингувальники штурмом захопили будівлю облдержадміністрації, вимагаючи негайного скликання позачергової сесії облради і прийняття депутатами рішення про проведення в регіоні референдуму про приєднання до Росії.

6 квітня за фактом захоплення ОДА донецькі правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 294 ККУ (масові заворушення).

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7 квітня близько 03.30 ночі група агресивно налаштованих молодих людей увірвалася до будівлі облуправління СБУ та, не висуваючи чітких вимог, зайняла приміщення.

За фактом захоплення приміщення СБУ розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 (масові заворушення).