Натовп сепаратистів у Донецьку оголосив про створення "Донецької республіки" (онлайн-трансляція)

Сепаратисти, які захопили Донецьку обласну раду, заявили про створення Незалежної Донецької республіки. Таке рішення було прийнято на позачерговій сесії самопроголошеної "народної ради" Донецької області та оголошено ведучим учасником мітингу біля стін будівлі обласної ради, повідомляє ОстроВ.

Виступаючий оголосив, що з цього моменту створена Незалежна Донецька республіка. "Відтепер Донецька область є незалежною республікою. Ура!".

Натовп зустрів цю заяву оваціями та криками "Росія, Росія". Пізніше виступаючий додав, що дане рішення прийнято на позачерговій сесії.

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Пізніше "народна рада" прийняла ще одне рішення - про входження новоствореної республіки до складу Росії. Мітингувальники зустріли цю інформацію криками: "Путін, допоможи!"

Як повідомлялося раніше, сепаратисти вимагали прийняти дане рішення на легітимній сесії обласної ради, однак депутати не зібралися, тому їх "позбавили" мандатів і "сформували" "народну обласну раду".

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На даний час з флагштока біля обласної ради знятий прапор Донецької області і замінений на прапор "Донецької республіки".

Мітингувальники продовжують зміцнювати барикади, підвозять автомобільні покришки. Зі сцени просять про допомогу транспортом. Поряд з барикадами стоять бочки з горючою сумішшю, і як заявив кореспонденту "ОстроВа" один з активістів, вони готові у разі необхідності їх підпалити.