ЄС стежить за ситуацією на сході України і висловлює стурбованість

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

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"Ми стежимо за ситуацією дуже пильно і зі стурбованістю. Хочу наголосити, що будь-які політичні вимоги в Україні мають здійснюватись у ненасильницький спосіб. Це означає, що вимоги мають доноситись у демократичний спосіб і через верховенство права", - сказала Косьянчич журналістам.

"Ми твердо стоїмо за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і ми в цьому плані підтримуємо український уряд. Ми продовжуємо закликати до деескалації кризи і до уникнення подальшої дестабілізації в Україні, і ми будемо продовжувати стежити за розвитком ситуації", - додала вона.

Як повідомлялося, 6 квітня проросійські мітингувальники захопили будівлю Харківської ОДА. У Донецьку проросійськими активістами також захоплено будівлі ОДА та СБУ. В Луганську сепаратисти взяли штурмом Управління СБУ.