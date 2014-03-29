Ештон засуджує "Правий Сектор" за політичний тиск і порушення принципів демократії

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у спеціальній заяві Ештон, наданій агенству УНІАН, в якій вона також вітає створення Верховною Радою спеціальної комісії для розслідування загибелі активіста "Правого Сектора" Олександра Музичка (Білого).

"Я суворо засуджує тиск з боку активістів "Правого Сектора", які оточили будинок Верховної Ради України. Таке залякування парламента суперечить демократичним принципам та верховенству права," йдеться у заяві Ештон.

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"Я закликаю "Правий Сектор" та інші партії в Україні утримуватись від насильства та погроз насильством. Вони мають негайно здати всю незаконну зброю представникам влади," додала Верховний представник ЄС.

Ештон також закликала до неупередженого та авторитетного розслідування обставин загибелі Олександра Музичка (Білого) під час спроби затримання його міліцією і привітала створення Верховною Радою спеціальної комісії з розслідування інциденту.