Українці сказали, що для них найбільш важливе у кандидаті на виборах - опитування

Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», передані УНІАН.

Так, найважливішим критерієм при обранні кандидата, за якого будуть голосувати на виборах, половина опитаних (51%) зазначили незаплямовану корупцією репутацію. 40% виборців наголосили на особистих якостях політика, 31% – на політичній програмі кандидата, 28% – на наявності незмінюваної, послідовної політичної позиції.

Більшість опитаних - 64% - підтримують ідею створення коаліційного уряду, до якого увійшли б представники усіх провідних політичних сил з усіх регіонів країни. 12% – не підтримують дану ідею. Не визначились – чверть.

Найбільше таку ідею підтримують на Заході та Півночі країни, а також на Сході.

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Близько 40% опитаних однозначно підтримують прихід нових лідерів в політику, зокрема шляхом участі у виборах до Верховної Ради та президента. Ще третина швидше за, ніж проти. При цьому можливу участь нових лідерів у парламентських виборах респонденти підтримують дещо більше, ніж в президентських. Не підтримують ідею лише близько 10% респондентів. Кожен шостий не визначився зі своїм ставленням до цього питання.

Слід зазначити, що найбільше прихильників участі нових лідерів у виборах президента на Заході та Півночі країни. А найменше – на Донбасі, Сході та в Центрі.

*** Дослідження проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД).

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші.

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95) становить не більше 2,2%.

Терміни проведення дослідження: 21-29 березня 2014 р.