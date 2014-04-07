Українці сказали, що для них найбільш важливе у кандидаті на виборах - опитування
Понад 50% громадян України найважливішим критерієм при обранні кандидата, за якого голосуватимуть на виборах, назвали незаплямовану корупцією репутацію.
Про це свідчать результати дослідження Соціологічної групи «Рейтинг», передані УНІАН.
Так, найважливішим критерієм при обранні кандидата, за якого будуть голосувати на виборах, половина опитаних (51%) зазначили незаплямовану корупцією репутацію. 40% виборців наголосили на особистих якостях політика, 31% – на політичній програмі кандидата, 28% – на наявності незмінюваної, послідовної політичної позиції.
Більшість опитаних - 64% - підтримують ідею створення коаліційного уряду, до якого увійшли б представники усіх провідних політичних сил з усіх регіонів країни. 12% – не підтримують дану ідею. Не визначились – чверть.
Найбільше таку ідею підтримують на Заході та Півночі країни, а також на Сході.
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Близько 40% опитаних однозначно підтримують прихід нових лідерів в політику, зокрема шляхом участі у виборах до Верховної Ради та президента. Ще третина швидше за, ніж проти. При цьому можливу участь нових лідерів у парламентських виборах респонденти підтримують дещо більше, ніж в президентських. Не підтримують ідею лише близько 10% респондентів. Кожен шостий не визначився зі своїм ставленням до цього питання.
Слід зазначити, що найбільше прихильників участі нових лідерів у виборах президента на Заході та Півночі країни. А найменше – на Донбасі, Сході та в Центрі.
*** Дослідження проведено Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД).
Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші.
Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.
Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).
Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95) становить не більше 2,2%.
Терміни проведення дослідження: 21-29 березня 2014 р.