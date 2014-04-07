Константинов став головним кримським "єдиноросом"

Як повідомила прес-служба нелегітимного парламенту Криму, що перейменував себе на Державну раду Республіки Крим, таке рішення ухвалено на установчій конференції парторганізації в понеділок.

Також обрано регіональну політраду «Єдиної Росії» у складі 15 осіб.

Кримський спікер отримав партквиток «ЄР».

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На установчу конференцію як і на інші заходи Держради з кінця лютого кореспондент УНІАН запрошений не був.

Довідка УНІАН. Раніше Константинов перебував у Партії регіонів і був одним з її керівників у Криму.

Головою «Єдиної Росії» є прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, "Справедлива Росія" створила регіональні відділення партії в самопроголошеній республіці Крим та місті Севастополі, які очолили депутати фракції в Держдумі.