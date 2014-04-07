У Харкові помер 77-річний учасник мітингу

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Як йдеться в повідомленні, 7 квітня о 10.40 до чергової частини Дзержинського районного відділу міліції від лікарів швидкої медичної допомоги надійшла інформація про те, що в кареті невідкладної швидкої допомоги помер 77-річний харків’янин.

“При опитувані лікарів та свідків події правоохоронцями було з’ясовано, що чоловіку стало погано на площі Свободи . Це побачили пересічні громадяни, які одразу ж і викликали «швидку допомогу», - повідомляють в міліції.

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Наразі слідчо-оперативною групою Дзержинського райвідділу здійснюється збір первинного матеріалу для встановлення усіх обставин смерті чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, увечері 6 квітня в Харкові сепаратисти захопили будівлю облдержадміністрації і встановили на ній прапор Росії.

Сьогодні, 7 квітня, на будівлю облдержадміністрації повернули Державний прапор України замість встановлених раніше по черзі прапора Росії й прапора з гербом Харкова. В обладміністрації продовжуються переговори представників влади з протестувальниками, які зайняли будівлю.

Місцевий Євромайдан оголосив мобілізацію активістів на пікет перед будівлею Харківської облдержадміністрації, зайнятою антимайданівцями.

Пізніше близько 100 осіб у масках і касках, з кийками, перейшли вулицю Сумську, пройшли кордон міліції і напали на людей, що стояли на площі Свобод, з українськими прапорами.