МЗС РФ пригрозило Україні "новими труднощами та кризами", якщо не схаменеться

У МЗС Росії знов заявили про необхідність федералізації та позаблоковий статус України, без чого обіцяють «нові труднощі і кризи».

Про це йдеться в заяві МЗС РФ про розвиток ситуації в Донецькій, Луганській і Харківській областях, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«У Росії уважно спостерігають за тим, що відбувається в східних і південних регіонах України, зокрема в Донецькій, Луганській і Харківській областях. Як не раз зазначала російська сторона, без реальної конституційної реформи в Україні, в рамках якої через федералізацію забезпечувалися б інтереси всіх регіонів країни, зберігався її позаблоковий статус, закріплювалася особлива роль російської мови, важко розраховувати на довгострокову стабілізацію Української держави», - йдеться в заяві.

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При цьому підкреслюється: якщо «безвідповідальне ставлення до долі країни» в української влади продовжиться, то Україна «неминуче стикатиметься з дедалі новими труднощами і кризами».

«Досить кивати на Росію, обвинувачуючи її в усіх бідах сьогоднішньої України. Український народ хоче почути від Києва виразну відповідь на всі питання», - йдеться в заяві.

У МЗС РФ переконані, що «пора прислухатися до цих законних вимог».

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Як йдеться в заяві, Росія підтверджує свої пропозиції про міжнародне сприяння початку справжнього національного діалогу всіх політичних і регіональних сил України. «Готові брати участь у відповідних зусиллях разом із зарубіжними партнерами, включаючи міністрів закордонних справ держав, які засвідчили угоду про врегулювання кризи в Україні від 21 лютого», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що останні події на сході України є початком другої хвилі спецоперації Росії з дестабілізації ситуації. «Вчора почалася друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України, мета якої - дестабілізувати ситуацію в державі, повалити українську владу, зірвати вибори і розірвати на шматки нашу країну», - сказав він.

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Турчинов нагадав, що «сепаратистські угруповання, які координуються російськими спецслужбами, захопили приміщення обласної державної адміністрації в Харкові, приміщення обласної державної адміністрації і Служби безпеки в Донецьку, а також приміщення СБУ в Луганську». За словами в.о. президента, ці люди «взяли в руки зброю», і все це відбувається на тлі присутності російських військ біля кордону з Україною.