Події на сході України є початком другої хвилі спецоперації Росії - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у зверненні, яке транслювалося на телеканалі «Рада».

«Вчора розпочалася друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України, мета якої - дестабілізувати ситуацію в державі, повалити українську владу, зірвати вибори та розірвати на шматки нашу країну», - сказав він.

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Турчинов нагадав, що «сепаратистські угрупування, які координуються російськими спецслужбами, захопили приміщення обласної державної адміністрації у Харкові, приміщення обласної державної адміністрації та Служби безпеки у Донецьку, а також приміщення СБУ у Луганську».

За словами в.о. президента, ці люди «взяли у руки зброю», і все це відбувається на фоні присутності російських військ біля кордону з Україною.