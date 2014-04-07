Тарута заявив про державний переворот на Сході України

Про це йдеться в заяві голови Донецької обласної державної адміністрації Сергія Тарути, яке поширила прес-служба Донецької ОДА.

«Рішення, які приймаються зараз людьми, які захопили державні установи, є незаконними. Законний вихід з кризи повинна знайти діюча Обласна рада депутатів», - йдеться в заяві Тарути.

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«Закликаю звільнити зал для проведення позачергової сесії. Щоб уникнути силового сценарію розвитку подій, необхідно дати депутатам можливість зібратися в екстреному порядку. Подальший діалог необхідно вибудовувати виключно в правовому полі», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сепаратисти захопили будівлю Донецької облдержадміністрації і проголосили створення "Донецької народної республіки".

Раніше сепаратисти вимагали прийняти дане рішення на легітимною сесії Донецької обласної ради, однак депутати не зібралися, тому їх "позбавили" мандатів і "сформували" "народний обласна рада".

В даний час з флагштока біля обласної ради знятий прапор Донецької області і замінений на прапор "Донецької республіки".