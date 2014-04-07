Тимошенко не хоче виборів з відкритими списками, як в ЄС

Про це Тимошенко сказала на прес-конференції в Донецьку, критикуючи мажоритарні вибори за підкуп виборців.

"Моделі виборчих кампаній за відкритими списками допускають схожу модель агітації (як у мажоритарці). Індивідуальна людина йде на округ збирати голоси. Це та ж сама мажоритарна система, тільки в профіль", - цитує Тимошенко Українська Правда.

"Нам у жодному разі не можна повернутися до мажоритарної системи", - додала Тимошенко.

На думку Тимошенко, "у політиці працюють корупційні гроші".

"Нам потрібна система виборів, яка мінімізує підкуп виборців", - додала вона.

Тому, на думку Тимошенко, вибори повинні проходити за закритими списками, але попередньо їх "треба відкривати для аналізу громадянським суспільством" і видаляти кандидатів, які викликають критику.

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Як відомо, система виборів за відкритими списками міститься у проекті Виборчого кодексу, підготовленого разом з європейськими експертами за підтримки ОБСЄ.

У системі виборів за відкритими списками виборці самі визначають черговість кандидатів від партій у списку. У системі виборів за закритими списками черговість кандидатів визначає лідер партії і його оточення, що викликає критику через кулуарний розподіл місць.

Виступ Тимошенко прокоментував відомий український журналіст Сергій Лещенко, нагадавши про небезпеки, які несуть вибори із закритими списками.

"Якщо коротко: вона проти виборів за відкритими списками. Іншими словами, вона не хоче, щоби виборці самі визначали, хто буде депутатами від її партії. Тимошенко хоче самостійно ділити місця у списку. Якщо хтось забув, минулого разу цей досвід закінчився приходом у політику за списками "Батьківщини" Портнова, Лозинського та Шепелєва", - написав Лещенко на своїй сторінці у Фейсбуку.