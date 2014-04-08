Харківську ОДА звільнив "Ягуар" без пострілів та жертв - депутат

Спецпідрозділ "Ягуар" звільнив Харківську обласну державну адміністрацію від сепаратистів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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"Говорив з Аваковим. У Харкові пройшла антитерористична операція. Затримали 70 порушників. Вони вже у київських та полтавських СІЗО. Діє "Ягуар" з центральної України. Діє професійно - без пострілів і жертв. Готові діяти скрізь на сході, нейтралізуючи злочинців", - написав він.