Харківську ОДА зачистили, затримано 70 сепаратистів - журналіст

Харківську обласну державну адміністрацію звільнили від сепаратистів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Мустафа Найєм з посиланням на власні джерела.

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"О 6:25 почався штурм будівлі Харківської ОДА. Як розповідають джерела, на даний момент будівлю повністю зачищено. Під час штурму не пролунало жодного пострілу, затримано 70 сепаратистів", - пише він.