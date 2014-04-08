Харківську ОДА зачистили, затримано 70 сепаратистів - журналіст
07:40, 08 квітня 2014Політика
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Будівлю Харківської ОДА повністю зачищено.
Харківську ОДА звільнили від сепаратистів / glavnoe.ua
Харківську обласну державну адміністрацію звільнили від сепаратистів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Мустафа Найєм з посиланням на власні джерела.
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"О 6:25 почався штурм будівлі Харківської ОДА. Як розповідають джерела, на даний момент будівлю повністю зачищено. Під час штурму не пролунало жодного пострілу, затримано 70 сепаратистів", - пише він.
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