Декілька сотень мітингувальників під Радою вимагають скасувати утилізаційний збір
Біля будівлі парламенту кілька сотень мітингувальників вимагають скасувати утилізаційний збір.
Біля будівлі Верховної Ради України декілька сотень мітингувальників вимагають скасувати утилізаційний збір.
Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету стоять на площі Конституції та з боку вулиці Грушевського.
Вони тримають в руках державні прапори України та плакати з гаслами, зокрема щодо скасування утилізаційного збору та акцизу та акцизу з переобладнання автомобіля.
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Біля ВР також знаходяться представники Самооборони Майдану.
Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада прийняла у першому читанні проект закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України” (щодо скасування утилізаційного збору та акцизу з переобладнання транспортного засобу).