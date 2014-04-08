Аваков розповів про нічну спецоперацію у Харкові та пообіцяв чистки в міліції

При звільненні Харківської ОДА від сепаратистів солдатів Нацгвардії закидали світлошумовими гранатами, а по беззбройним підрозділам МВС було відкрито вогонь з травматичної зброї.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Будівлю ОДА, яку утримували від атак сепаратистів весь попередній день, було підпалено з холу. Підрозділам МВС була віддана команда в першу чергу загасити пожежу. Забезпечити охорону пожежників. Скориставшись концентрацією Нацгвардії на пожежі в лівому крилі будівлі ОДА, сепаратисти, розбивши вікна у протилежному крилі будівлі, проникли до будівлі. Їх було близько 200", - пише він.

Міністр повідомив, що о 2 години ночі пожежу вдалось загасити, троє силовиків отримали поранення. Близько 6.30 ранку спецпідрозділ МВС спеціальною операцією звільнив будівлю від загарбників.

"Без єдиного пострілу, гранат та інших спецзасобів. 70 затриманих. Вилучено зброю. У тому числі лідер сепаратистської групи УСБ (Український східний блок) Логінов. Будівлю ОДА взято під озброєну охорону з автоматичним зброєю", - повідомив Аваков.

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Міністр зазначив, що операцію проводив спецпідрозділ, передислоований до Харкова у складі загального угруповання сил МВС, що почали переміщати на схід країни - з метою посилити позиції на сході України, захищаючись від зовнішнього сепаратистського бунту.

"За підсумком цих двох днів протистоянь у Харкові мною будуть зроблені висновки щодо кадрового складу підрозділів міліції області. Багато чого з того, що я побачив, більше було схоже на саботаж, ніж на службу. Всіх кого це стосується - підуть - від керівників і до рядового складу, що не менш важливо. Міліція в Харкові повинна змінитися докорінно", - заявив Аваков.