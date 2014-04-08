Рада дозволила проводити місцеві вибори одночасно з президентськими

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (щодо техніко-юридичного удосконалення виборчого процесу).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 народні депутати із 262 зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначив секретар Комітету з питань держаного будівництва та місцевого самоврядування Руслан Князевич, комітет розглянув правки, які минулого разу під час розгляду законопроекту у ВР не набрали достатньої кількості голосів, або не пройшли підтвердження.

Так, за його словами, з тексту законопроекту, зокрема, вилучено було усі поправки, які стосувалися права центральних керівних органів партій висувати кандидатів, вносити пропозиції щодо складу виборчих комісій, щодо персоналій спостерігачів, уповноважених та довірених осіб.

Крім того, зазначив депутат, у редакції першого читання залишилася поправка, яка стосується права на самовисування кандидатів на посади депутатів районних, міських, обласних рад та міських голів.

Також, оскільки було повернено право на самовисування, до закону було внесено зміни щодо грошової застави. Так, додано було статтю 42-1 “Грошова застава”, якою пропонується, щоб грошову заставу вносили кандидати у депутати ВР АР Крим, міської, районної, обласної, районної в місті ради. Водночас кандидатам до сільських та селищних рад, а також кандидатам на посади сільських та селищних голів, зауважив Князевич, недоцільно вносити заставу.

“Як показує практика, там немає такої кількості кандидатів на посади, які б унеможливлювали технологію виготовлення бюлетенів”, - сказав Князевич.

Він також додав, що розмір грошової застави має бути пропорційним до кількості виборців на певній території. Зокрема, для кандидатів на посади міського голови, депутата АР Крим, обласної, районної, міської, районної в місті ради розмір грошової застави обраховувався з розрахунку два розміри мінімальної місячної заробітної плати на кожні 100 тисяч виборців відповідного округу.

Для кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному окрузі ця сума має ділитися на кількість одномандатних округів, які утворюються на відповідній території.

Як зазначив Князевич, розмір застави для кандидата на посаду Київського міського голови та виборчого списку кандидатів до Київради, висунутого місцевою організацією партії, становитиме 53 тисячі гривень; для кандидата мажоритарника — 880 гривень.

Внесеними змінами визначається, що вибори депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів можуть проводитися одночасно з виборами президента України, виборами народних депутатів.

Рішення про призначення позачергових місцевих виборів приймається Верховною Радою України не пізніше, ніж у 90-денний строк з дня дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Криму, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.

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Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, територіальною виборчою комісією - протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а в разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення.

Рішення про утворення одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округів із зазначенням номерів, меж, орієнтовної кількості виборців у кожному виборчому окрузі оприлюднюється відповідною територіальною виборчою комісією у місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений цією виборчою комісією спосіб наступного дня після прийняття рішення про утворення відповідних виборчих округів.

Для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці у стаціонарних закладах охорони здоров’я, утворені на постійній основі відповідно до Закону «Про вибори народних депутатів України».

Звичайні виборчі дільниці призначені для підготовки і проведення голосування та підрахунку голосів виборців за місцем їх проживання. Спеціальні виборчі дільниці призначені для голосування виборців з обмеженими можливостями пересування у стаціонарних закладах охорони здоров’я.

Районні у місті виборчі комісії у містах з районним поділом, де не утворені районні у місті ради, можуть утворюватися для здійснення повноважень у відповідному виборчому територіальному окрузі стосовно виборів депутатів міських рад та міських голів.

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Також, визначалося, що громадянин України може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів чи будь-яких інших виборів або референдумів, якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводиться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів.

У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами президента України, народних депутатів дільничні виборчі комісії не утворюються, їхні повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів президента звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах.

У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами народних депутатів дільничні виборчі комісії не утворюються, їх повноваження виконують відповідні дільничні виборчі комісії з виборів народних депутатів звичайних виборчих дільниць та спеціальних виборчих дільниць, утворених у стаціонарних лікувальних закладах.

У разі проведення місцевих виборів одночасно з всеукраїнським референдумом дільничні виборчі комісії не утворюються, їхні повноваження виконують відповідні дільничні комісії референдуму.

Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, необхідний для вчинення таких дій.

Якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій - суб'єктів відповідного виборчого процесу.

Документи, заяви і скарги, що надійшли до територіальної та дільничної виборчих комісій, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням. Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються в територіальних та дільничних виборчих комісіях у порядку, встановленому ЦВК.

Заяви, подані до виборчої комісії, розглядаються протягом п'яти днів з дня надходження, якщо інше не передбачено.

Оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи у комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення їм та членам їхніх сімей, які проживають разом з ними, будь-яких видів соціальних виплат, пенсій, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Рішення суду про внесення змін до списку виборців не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу, а пізніше цього строку – до дільничної виборчої комісії.

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У день голосування зміни до уточненого списку виборців не вносяться.

Висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови розпочинається за 34 дні до дня місцевих виборів.

Повторні та проміжні вибори народних депутатів можуть проводитись одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, виборами президента, виборами депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Чергові та позачергові вибори народних депутатів не можуть проводитись одночасно з всеукраїнським чи місцевим референдумом, черговими чи позачерговими виборами президента, черговими чи позачерговими виборами депутатів Верховної Ради, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.