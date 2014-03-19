Турчинов підписав зміни до закону про вибори Президента України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі в.о. глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 березня ухвалила закон про внесення змін до Закону “Про вибори президента України” щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу.

Закон було підтримано з поправками Комітету ВР з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

Так, було враховано поправку про те, щоб доповнити частину першу статті 84 таким реченням: "ЦВК зобов'язана встановити результати виборів президента України, незалежно від кількості виборчих дільниць/виборчих округів, на яких голосування не відбулося".

Крім того, було підтримано поправку: "У разі, якщо голосування в межах окремих територіальних виборчих округів не відбулися, результати голосування в день виборів президента України встановлюються за встановленими підсумками голосування в інших територіальних округах".

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Також ст. 83 доповнено частиною: "Окружна виборча комісія зобов'язана встановити підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, незалежно від кількості виборчих дільниць відповідного округу, на яких голосування не було організовано і проведено в день голосування відповідно до статей 76 або 77 цього закону". У разі, якщо голосування на всіх дільницях виборчого округу в день голосування не було організовано та проведено відповідно до статей 76 і 77 цього закону, окружна виборча комісія встановлює, що голосування в межах відповідного виборчого округу не відбулися.

Раніше, 28 лютого, Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про вибори президента у першому читанні.

Зокрема, парламент передбачив, що виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оголошення ЦВК результатів виборів президента або офіційної публікації подання ЦВК до Верховної Ради щодо призначення повторних виборів Президента.

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Також встановлено, що одночасно з виборами президента не може проводитись всеукраїнський чи місцевий референдум.

Повноваження окружних та дільничних виборчих комісій у випадках, передбачених цим законом, можуть частково тривати поза строками виборчого процесу.

Позачергові президентські вибори в Україні призначені на 25 травня 2014 року.