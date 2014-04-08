За саботаж 30% особового складу харківської міліції будуть звільнені - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив на брифінгу журналістам.

“Харківський “Беркут”, як і вся харківська міліція, потребує нового погляду. Я вчора констатував те, що значна частина міліції не стільки служила Батьківщині, скільки саботувала процес. І цей факт потребує моєї реакції. Я думаю, що 30% харківської міліції піде, а на її місце буде призвано іншу міліцію”, - сказав Аваков.

Водночас він зазначив, що в ході ліквідації безладів, були інші правоохоронці, які “в ході антитерористичної операції проявили себе як справжні патріоти, готові служити Батьківщині. Тому не варто рівняти всіх під одну гребінку. Цей процес складний, але ми будемо його проводити”.

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Як повідомляв УНІАН, 6-7 квітня в Харкові агресивно налаштовані молодики з проросійськими гаслами захопили ОДА, розгромили телекомпанію АНТ, жорстоко побили учасників мітингу за єдність України. За словами очевидців, місцева міліція практично не перешкоджала цим безчинствам.

7 квітня до Донецької, Луганської та Харківської області прибули спецпідрозділи міліції з інших регіонів України.

В результаті, сьогодні вночі спецпідрозділ "Ягуар" звільнив Харківську обласну державну адміністрацію від сепаратистів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат від "Батьківщини" Микола Княжицький з посиланням на слова Авакова.

"Говорив з Аваковим. У Харкові відбулася антитерористична операція. Затримано 70 порушників. Вони вже в київських і полтавських СІЗО. Діє "Ягуар" з центральної України. Діє професійно - без пострілів і жертв.", - написав депутат.