Прокурори не розуміють, чому Топаза з чотирма судимостями відпустили додому

Прокуратура Харкова просить суд обрати активісту Антимайдану Ігнату Кромському, відомому під прізвиськом «Топаз», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Харкова з посиланням на прокурора Харкова Євгена Поповича.

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За його даними, прокуратурою міста підготувала клопотання до Ленінського районного суду про затримання і доставку до суду громадянина Кромського, який вчора, 7 квітня, утік з-під домашнього арешту.

Попович наголосив, що прокуратура в черговий раз звертається до суду з вимогою обрати для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Ми неодноразово наголошували на тому, що добре відомий всім Ігнат Кромський має триматися під вартою, і зверталися з відповідним клопотанням до суду. Але ні Ленінський районний суд, ні Апеляційний не врахували наші аргументи і проявили, на нашу думку, невиправдану м’якість. Загалом прокуратурі незрозуміла правова позиція суду, який особу, що має 4 судимості за крадіжки, незаконне поводження зі зброєю та умисне тілесне ушкодження і підозрюється в тяжкому злочині, відправляє під домашній арешт», - сказав Попович.

За його словами, сигнал про те, що Кромський порушив правила домашнього арешту, надійшов до правоохоронних органів близько 18.00 7 квітня. «Спрацював тривожний сигнал про пошкодження ремінця електронного браслету і порушення контакту з тілом. Ні з передавачем, ні з мобільним телефоном Кромського зв’язку не було, а чергова група, яка виїхала на місце мешкання підозрюваного, не знайшла його вдома», - повідомив прокурор.

Наразі правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення місцеперебування втікача для того, щоб доставити його до суду і обрати йому новий запобіжний захід.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові 1 березня після мітингу прихильників міської влади на площі Свободи кілька тисяч людей почали штурм облдержадміністрації, де забарикадувалися активісти харківського Євромайдану. Учасники штурму прорвалися у приміщення через вікна та кілька входів. Постраждали більше 100 активістів Євромайдану. Деякі з них були поранені із травматичної зброї.

Слідчі органи Харкова відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України.

29 березня райсуд Харкова обрав запобіжний захід для Кромського, який 1 березня брав участь у штурмі облдержадміністрації, у вигляді домашнього арешту.

3 квітня Апеляційний суд Харківської області залишив Кромського під домашнім арештом, зобов’язавши здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

7 квітня, Кромськой самовільно зняв з себе електронний браслет, який дозволяв встановлювати його місцезнаходження, не з'явився за викликом до слідчого управління і зник.