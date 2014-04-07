Топаз втік з-під домашнього арешту

Інформацію про це «Медіапорту» підтвердив прокурор міста Харкова Євген Попович.

У прокуратурі вважають, що це ще раз підтверджує правильність вимоги прокуратури про запобіжний захід для Топаза у вигляді утримання під вартою.

За словами Поповича, міліція повідомила прокуратуру про те, що Топаз зняв браслет о 17.00.

«Він зрізав браслет і залишив удома. Міліція шукає його і буде затримувати», - сказав Євген Попович.

Кореспондент «Медіапорту» між 12.00-13.00 бачив Топаза сьогодні, 7 квітня, у приміщенні облдержадміністрації. Деякий час він перебував у фойє, на ньому були сонцезахисні окуляри. Також його супроводжували кілька соратників.

Міліція затримала Гната Кромского, відомого як Топаз, в п'ятницю, 28 березня, за підозрою в організації масових заворушень (ч. 1 статті 294 Кримінального кодексу України; максимальна сакнция статті - до 8 років позбавлення волі) під час штурму Харківської облдержадміністрації 1 березня.

В той день після мітингу на площі Свободи люди з георгіївськими стрічками атакували «євромайданівців», які з 22 лютого займали приміщення адміністрації та площадку перед нею.

Гнат Кромской був активним учасником цих подій. Після того, як опір «євромайданівців» було зломлено, він вийшов на ганок обладміністрації, підняв руки вгору і вклонився. Топаз брав участь також в «самосуді» над активістами Євромайдану. Зокрема, вимагав, щоб підвладні опоненти ставали на коліна.

Читайте такожАваков вважає домашній арешт Топазу "незрозумілим судовим дивом"

За офіційними даними, під час штурму з обох сторін конфлікту постраждали 138 осіб, у тому числі і письменник Сергій Жадан. Міліція на місці події нікого не затримувала, лише постфактум відкрила справу за статтею «масові заворушення».

На наступний день після затримання, 29 березня, Ленінський районний суд призначив Топазу цілодобовий домашній арешт.

Прокуратура подала апеляцію. Колегія суддів Апеляційного суду Харківської області постановила залишити Кромского під домашнім арештом, проте зобов'язала його носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.