Голова Донецької облради подав у відставку

Голова Донецької обласної ради Андрій Шишацький написав заяву про складення з себе повноважень. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції, повідомляє портал "Новости Донбасса".

«Я вийшов з Партії регіонів і не можу висловлювати інтереси партії, у зв'язку з цим я склав повноваження і написав заяву про звільнення», - сказав він.

Він зазначив, що Партія регіонів є домінуючою в обласній раді і бере на себе відповідальність за ситуацію в регіоні.

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Шишацький підкреслив, що він завжди виступав за єдину Україну. Виконувати обов'язки голови Донецької обласної ради буде заступник Шишацького Ігор Коваль.

"Я послідовно виступав і виступаю за Донбас у складі Єдиної незалежної України, за повагу наших цінностей, культури, релігії, мови. Виконувати обов'язки голови Донецької облради буде Коваль Ігор Юрійович", - заявив Шишацький.

Нового голову облради оберуть на позачерговій сесії облради.