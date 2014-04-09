Українці зібрали на потреби армії більше 91 мільйона гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, з цієї суми 86 млн 802 тис. грн – грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних сил України.

Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер “565” на підтримку української армії перераховано 23 млн 103,5 тис. грн (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗС України).

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Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 26,6 тис. дол. США та 29 тис. євро. Після обов’язкового продажу іноземної валюти (50% від загальної суми), залишок іноземної валюти на рахунках Міноборони України склав 13,3 тис. доларів США (гривневий еквівалент – 142,2 тис. грн) та 14,5 тис. євро (гривневий еквівалент – 216 тис. грн).

Кошти, перераховані українцями підуть, в першу чергу, на системи життєзабезпечення армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. міністра оборони Михайло Коваль сьогодні в коментарі журналістам перед засіданням уряду.

“Майже 90 млн грн зібрали громадяни України на потреби армії. Вони всі підуть на потреби військовослужбовців Збройних сил України. Це бронежилети в першу чергу, системи захисту для тих людей, які зараз знаходяться в окопах, це системи життєзабезпечення, тобто це ковдри, матраци”, - зазначив глава оборонного відомста.

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Він також додав, що з 2004 року “ні однієї подушки, ні одного матрацу не було закуплено”, тому зараз повністю оновлюються системи життєзабезпечення.

Крім того, Коваль запевнив, що військовослужбовці налаштовані патріотично і чітко виконують завдання.