Прикордонники відмовили 330 особам у в’їзді в Україну з Придністров’я

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, про це сьогодні під час зустрічі з новопризначеним головою Місії ЄС EUBAM Франческо Бастальї сказав перший заступник голови ДПСУ Павло Шишолін.

Він зазначив, що в умовах анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим виникло ускладнення і на придністровському сегменті кордону, адже деякі політичні сили побачили можливість приєднання Придністров’я до РФ за кримським сценарієм.Читайте такожЯрема: На кордонах з Україною - від 10 до 15 тисяч російських військовослужбовців

За словами Шишоліна, зафіксовано активізацію миротворчого контингенту Росії у Придністров’ї та активізацію проросійських рухів. Саме тому, наголосив Шишолін, з метою недопущення ускладнення обстановки на цій ділянці українські прикордонники посилили охорону кордону, в тому числі контроль за в’їздом в Україну жителів Придністров’я. Проте всі громадяни, які мають законні підстави для в’їзду в Україну або транзитного проїзду, безперешкодно перетинають кордон. Так, з початку заходів пропущено більше 400 тис. осіб та 150 тис. транспортних засобів, а відмовлено у перетині кордону 330 особам, що становить 0,5% від загального пасажиропотоку.Читайте такожПридністров'я хоче слідом за Кримом увійти до складу РФ

Шишолін зауважив, що не пропускали лише тих осіб, які порушували вимоги українського законодавства і порядок проходження прикордонного контролю.

Він запевнив, що Україна і надалі буде удосконалювати системи аналізу ризиків та механізму обміну інформацією з Прикордонною службою Молдови, активно протидіяти незаконній міграції та контрабандній діяльності, проводити спільні розслідування протиправної діяльності та протидіяти корупції.