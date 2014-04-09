Росія повинна сама виплутатись із кризи, яку створила в Україні - прем'єр Польщі

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив у Варшаві журналістам після переговорів з прем'єр-міністром Латвії Лаймдотою Страуюмою.

"Без сумніву, держава, яка спричинила цей конфлікт, а саме Росія, є відповідальною за деескалацію, що означає не лише зменшення напруженості, але ухвалення практичних ініціатив, які віддалять загрозу (військового) конфлікту та дозволять Україні провести вибори, ухвалити нову Конституцію та реформувати країну", - сказав Туск.

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"Треба чітко сказати, що Росія повинна вжити дій, аби виплутатися із складної ситуації, у якій вона де-факто опинилась. Найближчі дні і тижні стануть тестом на те, чи Росія зацікавлена у міжнародній співпраці для вирішення української кризи", - сказав Дональд Туск.

За його словами, Польща підтримує міжнародні переговори за участі інших держав та в різних форматах для мирного вирішення конфлікту в Україні.

На думку Туска, Росія має бути зацікавлена в тому, аби мирним шляхом зменшити напруженість та ухвалити рішення, які будуть поважати територіальну цілісність і суверенітет України.