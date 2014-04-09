Путін: Росія поки що не переводитиме Україну на передоплату за поставки газу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Володимир Путін сказав на зустрічі з членами уряду.

«Це точно (передоплата) відповідає контракту, але разом з тим, враховуючи складну ситуацію, в якій перебуває Україна, і незавершеність нашого переговорного процесу з Євросоюзом, я б просив уряд і «Газпром» утриматися від застосування цих можливостей аж до проведення додаткових консультацій, якщо, звичайно, наші партнери на ці консультації погодяться. Якщо ні - тоді діятимемо відповідно до контракту», - сказав Путін.

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Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія має всі підстави для переходу на попередню оплату поставок газу для України.

«Якщо продовжується ця дійсно критична ситуація, я вважаю, що є всі підстави застосувати перехід на попередню систему оплати поставок газу», - сказав Медведєв.

За його словами, Росія могла застосувати перехід на аванс і раніше, але цього не робили, просто розуміючи складну ситуацію в економіці України.