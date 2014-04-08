Путін та Медведєв обговорять "екстраординарну ситуацію" з поставками газу в Україну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Заплановано на завтрашній день зустріч з керівництвом уряду з тим, щоб обговорити екстраординарну ситуацію, що складається в економічному співробітництві з Україною, зокрема у сфері енергодіалогу», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив розробити план дій на випадок, якщо Росія обмежить або припинить поставки природного газу в Україну.

«Ми розуміємо, що наступним кроком Росії буде обмеження поставок природного газу. План, як завжди... Крани крутять, щоб одержати тимчасові аплодисменти. Тому наше сьогодні завдання — ми повинні готувати два варіанти розвитку подій. Зокрема той варіант, коли Росія обмежує і перекриває поставки газу на територію України», - зазначив прем'єр.

Яценюк також додав, що в разі реалізації проектів з реверсними поставками газу в Україну з Європи через Словаччину, Угорщину і Польщу, Україна зможе щорічно одержувати до 20 млрд кубометрів газу, який на 100-150 доларів буде дешевший за російський.

Також Яценюк заявив, що Україна вважає неприйнятною ціну на російський газ в 485 доларів за одну тисячу кубометрів і готова купувати його за ціною 268 доларів.