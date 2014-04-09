ПАРЄ ухвалила резолюцію із засудженням анексії Криму Росією

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в резолюції ПАРЄ "Розвиток останніх подій в Україні: загроза функціонуванню демократичних інститутів", яка ухвалена під час сесії у Страсбурзі.

"Асамблея рішуче засуджує російську військову агресію і подальшу анексію Криму, що є чітким порушенням норм міжнародного права, в тому числі положень Статуту Об'єднаних Націй, Гельсінського Акту ОБСЄ і основних норм Ради Європи. Жоден з аргументів, до яких вдається Російська Федерація для виправдання своїх дій, не відповідає дійсності", йдеться у резолюції ПАРЄ.

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Співдоповідач ПАРЄ по Україні Майліс Репс (Естонія) засудила анексію Криму Росією. "Ми засуджуємо будь-який сепаратиський рух, який ставить під сумнів територіальну цілісність України. Будь-яке військове чи політичне втручання, яке поставить під сумнів проведення президентських виборів, підірве майбутнє України", - сказала Репс.

Інший співдоповідач Марієтта де Пурбе-Лундін (Швеція) заявила, що Україна має провести конституційну реформу, децентралізацію влади з делегуванням значних повноважень місцевим громадам, але при сильній унітарній державі. Резолюція ПАРЄ засудила пропозиції Росії щодо федералізації України, оскільки це "привело б до значного послаблення єдності та стабільності країни".

Представник Росії, глава комітету у закордонних справ Держдуми Олексій Пушков заявив: "Десять мільйонів росіян та російськомовних громадян в Україні вимагають федералізації. Тому стверджувати, що ніхто в самій Україні не вимагає федералізації - це неправда."

В резолюції також йдеться про відсутність прямої загрози етнічній російськомовній меншині в Україні в цілому і, зокрема, в Криму. До поваги прав національних меншин у своєму виступі закликав і генсек Ради Європи Торбйорн Ягланд.

"Анексія Криму заважає виконанню Україною зобов'язань щодо дотримання прав людини і національних меншин на півострові. Україна ніколи не визнає анексію Криму. Ситуація нині дуже напружена і на сході України", - сказав у виступі глава української делегації депутат Іван Попеску.

У своєму виступі британський делегат ПАРЄ лорд Андерсон наголосив на потребі нейтралітету України і вказав на небезпечні дії Росії в Криму: "Балтійські держави і Молдова бояться, що вони можуть бути наступними... Українська внутрішня модель має спиратися на конституційну модель Швейцарії і, наприклад, Фінляндії, як модель нейтралітету."

Резолюція ПАРЄ також закликала до проведення в Україні дострокових парламентських виборів. Вибори до Верховної Ради мають відбутися восени 2017 року.

Під час дебатів в ПАРЄ був присутній міністр юстиції України Павло Петренко.