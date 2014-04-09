Пушков вважає обговорення України в ПАРЄ "хибним"

Про це він заявив після закінчення засідання профільного комітету асамблеї, передає РІА Новости.

Проект резолюції щодо України буде обговорюватися в ПАРЄ у середу. Як повідомив Пушков, російська делегація підготувала ряд поправок до даного проекту, проте більшість з них були відкинуті. За словами голови делегації РФ, при такому підході існує загроза того, що, "йдучи абсолютно хибним шляхом", ПАРЄ перестане викликати довіру.

Відповідаючи на питання про те, чому асамблея заперечує очевидні для російської сторони речі, пов'язані з діяльністю "Правого сектору" на Україні, Пушков вказав, що справа в політиці.

Читайте такожОнлайн-трансляція засідання ПАРЄ по УкраїніРазом з тим він зазначив, що російська делегація продовжить виступати і доносити свою позицію в рамках дискусії по проекту резолюції.

За словами Пушкова, асамблея не чує твердження про те, що на сході і південно-сході України люди не згодні з ситуацією. Крім того, низка парламентаріїв заперечує існування історичних фактів, сказав голова російської делегації в ПАРЄ.