США: За сепаратистськими провокаціями на Сході України стоять російські спецслужби

Під час слухань в Гельсінській комісії при американському Конгресі заступник державного секретаря Вікторія Нуланд розповіла, що у захопленнях державних будівель в Харкові, Донецьку, Луганську та Маріуполі Вашингтон чітко бачить руку Москви, повідомляє Голос Америки.

«Це далеко не стихійні події. Ці інциденти мають усі ознаки оркестрованої кампанії з підбурювання, сепаратизму та саботажу української державності, що робиться за вказівкою та допомогою російських сил безпеки».

Нуланд представила політику США з розв’язання кризи: фінансова допомога Україні разом з МВФ та європейськими партнерами, тиск на Росію та одночасні переговори з метою деескалації кризи і останнє – посилення боєздатності партнерів по НАТО в регіоні.

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Також США фіксують чимало випадків порушення прав людини в Криму. Державний секретар США Джон Керрі, сказала його заступниця, навіть передав Міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову документи, що засвідчують погіршення ситуації з правами людини на півострові після його окупації Росією.

«Повідомлення про порушення прав людини в Криму після його окупації Росією, шокують. Минулого тижня кримськотатарський активіст, який протестував проти російської окупації півострову, був викрадений, підданий тортурам та вбитий проросійськими збройними формуваннями», - заявила вона.