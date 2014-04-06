Провокації сепаратистів на Сході України: захоплення СБУ в Луганську, Донецької та Харківської ОДА

Ультиматум від сепаратистів Донецька

Близько 2 тисяч сепаратистів зібралися на площі Леніна в центрі Донецька в неділю, 6 квітня, щоб заявити про необхідність федералізації України і виході Донецької області зі складу унітарної держави.

Після мітингу на площі Леніна протестувальники вулицею Артема рушили до будівлі Донецької обласної державної адміністрації. Вони напали на міліціонерів, які охороняють будівлю, і вирвали у них кілька щитів. Сепаратисти роблять спроби штурму. Групі сепаратистів вдалося прорватися всередину будівлі. Ще одна група сепаратистів прорвалася у двір будівлі.

У вікно Донецької ОДА сепаратисти кинули гранату й увійшли до будівлі Донецької обласної держадміністрації. До адміністрації підігнали водомет.

Проросійські сепаратисти, які взяли штурмом будівлю Донецької обласної державної адміністрації/обласної ради встановили на козирку будівлі прапори Росії і забороненої "Донецької республіки".

Після захоплення ОДА сепаратисти поставили ультиматум місцевій владі. Донецькі сепаратисти загрожують сформувати "народну обласну раду".

Активісти, які захопили будівлю, зачитали резолюцію, в якій вимагають негайного скликання позачергової сесії Донецької обласної ради і прийняття нею рішення щодо проведення референдуму про входження до складу Росії.

Якщо сьогодні до півночі не буде скликана позачергова сесія, то сепаратисти погрожують оголосити в понеділок о 12 годині "народний мандат", тобто "розпустити обласну раду" і в якості депутатів "обрати представників від усіх представників громадськості в області.

Як передає кореспондент УНІАН, одна з висунутих мітингувальниками вимог - аби пішли журналісти українських ЗМІ, які висвітлюють з місця події, що відбуваються біля ОДА, пояснюючи це тим, що не довіряють «обманщиків».

Захоплення СБУ в Луганську та звільнення заарештованих сепаратистів

Сьогодні, 6 квітня, в Луганську близько тисячі активістів з прапорами РФ пікетували будівлю СБУ. Трохи пізніше сепаратисти штурмом взяли СБУ: вибили двері та вікна.

Тут же мітингувальники пробралися на другий поверх і почали трощити вікна величезною цеглою. Кілька "активістів" забралися на карниз будівлі. Біля входу в будівлю валить дим: пішли в хід димові шашки.

В ході протистоянь на мітингу біля будівлі управління СБУ за попередніми даними постраждали дві людини. Одного з постраждалих - правоохоронця - винесли з будівлі СБУ на ношах. Крім того, постраждала одна з мітингувальників - у жінки розбита голова.

Лідер штурму оголосив, що досягнута домовленість про звільнення затриманих раніше 6 сепаратистів. Співробітники СБУ звільнили їх з-під варти.

Прізвища звільнених невідомі, їх вже привезли під будівлю СБУ і "народна самооборона" взяла їх під охорону.

Після цього мітингувальники чекають «підкріплення» з Артемівська Донецької області. Крім того, на місце сьогоднішньої «дислокації» сепаратистів на мікроавтобусі підвезли автомобільні покришки. Шини вивантажують і складають біля будівлі СБУ. Також маніфестанти збирають гроші на бензин. Для яких цілей - поки не відомо.

Захоплення Харківської ОДА

У Харкові перед облдержадміністрацією зібрався мітинг прихильників федералізації. Організатори заходу закликали людей скликати на площу всіх знайомих, щоб «підтримати Донецьк і Луганськ», де сьогодні сталося захоплення адміністративних будівель.

Агресивно налаштовані люди почали виривати у журналістів техніку і нецензурно виражатися в їх бік. В результаті, тележурналістам довелося покинути площу. Учасники мітингу тримають прапори Росії, СРСР і УРСР, а також скандують «Росія». Вхід в будівлю ОДА охороняють кілька сотень міліціонерів зі щитами.

Кілька сотень прихильників федералізації штурмували будівлю ОДА. За 10 хвилин вони відтіснили до двохсот міліціонерів зі щитами, які охороняли вхід в ОДА.

Зараз з вікна на другому поверсі, де знаходиться приймальня голови ОДА, один з активістів тримає прапор РФ.

Учасники штурму скандують «Беркут», «Міліція - з народом».

В ході штурму частина співробітників міліції відійшли в сторону.

У Харкові над будівлею обласної держадміністрації сепаратисти встановили прапор Росії.

Відповідь влади та міліції

Олександр Турчинов взяв під свій особистий контроль ситуацію, що склалася в Донецькій та Луганській областях через виступи сепаратистів.

В.о. Президента України скасував свій робочий візит до Литви, де він повинен був брати участь у Конференції голів Парламентів країн-членів ЄС.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до сепаратистів та зазначив, що ситуація буде повертатися під контроль без крові.

"Така команда правоохоронцям - це правда. Але правда і в тому, що терпіти свавілля провокаторів пацифистски ніхто не буде. Організаторів і підбурювачів відповідальність наздожене", - заявив він.

Також міністр підкреслив, що МВС не буде стріляти в людей - "в купку проплачених провокаторів" - серед протестувальників багато обдурених, багато прийшли за гроші. При цьому він зазначив, що жорсткий підхід буде застосований до всіх, хто безпосередньо веде напад на державні будівлі, на правоохоронців та інших людей.