ЄС наразі не підтвердив, що чотиристороння зустріч відбудеться в Женеві 16-17 квітня

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, під час виступу з питання про призупинення прав голосування в ПАРЄ російської делегації через анексію Криму, один з французьких делегатів заявив, що зустріч відбудеться 16-17 квітня в Женеві, додавши, що на неї "покладаються великі надії" в плані пошуку вирішення кризи у відносинах України та Росії через Крим.Читайте такожМосква готова до переговорів у форматі РФ-США-ЄС-Україна

Однак, Мая Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, сказала УНІАН, що не може наразі підтвердити ці дати і Женеву як місце проведення переговорів, ще раз наголосивши, що зустріч відбудеться наступного тижня десь у Європі.

Читайте такожПереговори у форматі Україна-ЄС-США-РФ можуть відбутися найближчого тижня

Як повідомляв УНІАН, було домовлено про зустріч Ештон, Держсекретаря США Джона Керрі, та глав дипломатій України та Росії Андрія Дещиці та Сергія Лаврова для пошуку шляхів врегулювання кризи довкола Криму та деескалації ситуації в Україні.