Чотиристороння зустріч по Україні відбудеться в Європі наступного тижня - речниця Ештон

Про це УНІАН заявила Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

"Зустріч відбудеться наступного тижня десь у Європі. Точної дати і місця ще немає - над цим зараз активно працюють", - сказала Косьянчич.

За її словами, чотиристороння зустріч Ештон, Державного секретаря США Джона Керрі, глав МЗС України Андрія Дещиці та Росії Сергія Лаврова не може відбутися у понеділок-вівторок, оскільки в ці дні на Раду ЄС у Люксембурзі збираються міністри закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС.

За словами Косьянчич, зустріч, радше, може відбутися у середу-четвер, оскільки у п'ятницю - вихідний день перед Великоднем. За її словами, Брюссель наразі не розглядається як місце чотиристоронньої зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня відбулася телефонна розмова Керрі з Лавровим.

Читайте такожМосква готова до переговорів у форматі РФ-США-ЄС-Україна

8 квітня офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псаки заявила, що обговорюється питання про проведення прямих переговорів протягом найближчих 10 днів між Україною, Росією, США і ЄС для пошуку шляхів зняття напруженості. Зараз відбувається обговорення термінів і порядку денного цієї зустрічі.

Лавров повідомив, що Москва готова до переговорів у форматі РФ-США-ЄС-Україна.

У МЗС України також заявили про готовність до переговорів з Росією, як в двосторонньому форматі, так і в чотиристоронньому.