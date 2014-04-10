Міноборони: найбільша кількість військ РФ зосереджена за 40-50 км від кордонів України

На українсько-російських кордонах зберігається загроза військової агресії з боку РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в Києві, повідомив заступник начальника Головного командного центру ЗСУ Олександр Розмазнін.

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За його словами, певна частина російських військ на територіях, наближених безпосередньо до українського кордону, дещо зменшена, але розміщення військ відбувається у кілька ешелонів, тобто найбільша їхня кількість зосереджена за 40-50 км від кордонів.

“Всім зрозуміло, що для військових подолати цю відстань за короткий час не проблема. Тобто, питання загрози агресії не знімається”, - сказав Розмазнін.