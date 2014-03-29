Естонія закликала НАТО відповісти на агресію Путіна в Україні з "силою, ясністю та швидкістю"
Президент Естонії вважає, що ні агресія в Україні, ні незаконна анексія Криму не повинні стати "успіхом" без наслідків.
Президент Естонії звернувся до колег по НАТО із закликом відповісти на агресію Путіна в Україні з "силою, ясністю та швидкістю". Про це Тоомас Гендрік Ільвес пише в своїй статті в The Washington Post, передає ТСН.
Політик вважає, що одних лише економічних санкцій та обмежень недостатньо, тому для Заходу настав "черчіллівський" момент.
"Ні агресія в Україні, ні незаконна анексія Криму не повинні стати успіхом без наслідків. Україна потребує нашої рішучої підтримки. Ми, як і раніше, повинні бути готові надати таку допомогу, яка тільки можлива", - зазначає президент Естонії.
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Для того, щоб відповідь російської агресії був справді гідною, країни-члени організації повинні "вжити негайних заходів для забезпечення присутності НАТО на всій території Альянсу".
Хоча він і не закликає до прямої військової відповіді, проте присутність військ НАТО "на всій території Альянсу" дозволить розгорнути війська безпосередньо на кордоні Росії і НАТО.