В Одесі Тігіпка закидали яйцями і обізвали "путінською повією"

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 активісток в українських вінках на головах зустріли Тігіпка, коли він приїхав на прес-конференцію, заплановану в одному з медіа-центрів на проспекті Шевченка. Активістки кричали «Путінська повія», «Ганьба» та ін. Вони також кидали в нього яйцями.

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Як пояснили УНІАН у прес-службі «Євромайдан-Одеса», «Тігіпка хотіли зустріти більше людей, але не встигли, оскільки багато хто вирушив зустріти іншого кандидата, що перебував в Одесі, - Олега Царьова».

Прес-конференція Тігіпка почалася з 20-хвилинним запізненням. Він так прокоментував те, що сталося, журналістам: «Емоцій багато. І сьогодні особливо переживати через це немає сенсу. Я вважаю, що політики всі винні в тому, що така наелектризована ситуація в країні. Тому політики розуміють і «відгортають» своє. Треба бути готовим. Хочеш йти – терпи якісь речі задля того, щоб змінити ситуацію на краще, якщо розумієш, як це можна зробити».

Він додав, що це «підготовлена професійна провокація».

Як повідомили УНІАН організатори приїзду до Одеси Тігіпка, він прибув у місто, щоб взяти участь у святкуваннях з нагоди 70-річчя звільнення Одеси від фашистських загарбників.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі проходять заходи, присвячені святкуванню 70-річчя звільнення міста від фашистських загарбників.