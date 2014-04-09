Турчинов і Тігіпко домовились про можливе утворення комісії для розв'язання конфлікту на сході України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у ВР за підсумками своєї поїздки до Луганська.

Тігіпко зазначив, що ті люди у східних областях, з якими він спілкувався, відкидають інформацію про надання їм “російської допомоги”. “Вони самі формулюють свої вимоги і ні до кого вони не зверталися”, - стверджує депутат.

Він також додав, що наразі мають бути сформульовані вимоги людей, а вже після цього потрібно намагатися вирішити ситуацію, що склалася.Читайте такожПровокації сепаратистів на Сході України: захоплення СБУ в Луганську, Донецької та Харківської ОДА

“Ми домовилися, уже є попередній варіант вимог до прем'єр-міністра. Зараз я домовився з головою Верховної Ради Турчиновим про зустріч. Ми спробуємо швидко організувати комісію, у яку б увійшли опозиційні депутати, і разом з владою, яка веде переговори, щоб ми швидко могли допомогти людям”, - сказав Тігіпко.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами захопили ряд адмінбудівель. Вони вимагають «федералізації» України і навіть – приєднання до Росії.

На сьогодні залишаються захопленими сепаратистами будівлі УСБУ в Луганській області і Донецької ОДА.