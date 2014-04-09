Турчинов і Тігіпко домовились про можливе утворення комісії для розв'язання конфлікту на сході України
Народний депутат Сергій Тігіпко домовився із головою Верховної Ради України Олександром Турчиновим про можливість утворення комісії для розв'язання конфлікту на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу у ВР за підсумками своєї поїздки до Луганська.
Тігіпко зазначив, що ті люди у східних областях, з якими він спілкувався, відкидають інформацію про надання їм “російської допомоги”. “Вони самі формулюють свої вимоги і ні до кого вони не зверталися”, - стверджує депутат.
Він також додав, що наразі мають бути сформульовані вимоги людей, а вже після цього потрібно намагатися вирішити ситуацію, що склалася.Читайте такожПровокації сепаратистів на Сході України: захоплення СБУ в Луганську, Донецької та Харківської ОДА
“Ми домовилися, уже є попередній варіант вимог до прем'єр-міністра. Зараз я домовився з головою Верховної Ради Турчиновим про зустріч. Ми спробуємо швидко організувати комісію, у яку б увійшли опозиційні депутати, і разом з владою, яка веде переговори, щоб ми швидко могли допомогти людям”, - сказав Тігіпко.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму РФ не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.
6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку агресивні молодики з проросійськими гаслами захопили ряд адмінбудівель. Вони вимагають «федералізації» України і навіть – приєднання до Росії.
На сьогодні залишаються захопленими сепаратистами будівлі УСБУ в Луганській області і Донецької ОДА.