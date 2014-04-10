Генсек НАТО закликає Росію відвести війська від кордонів України
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, який відвідав чеську столицю, виступаючи перед журналістами, закликав Росію відвести свої війська від українського кордону і почати діалог із Києвом, який має бути спрямований на зниження напруження у східних регіонах України.
Російські операції Расмуссен охарактеризував як нелегальну і нелегітимну агресію, а методи і риторику, що використовуються Москвою, назвав надбанням минулого. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу вважає, що ключ до розв’язання кризи на сході Європи необхідно шукати у сфері дипломатії.
Про це повідомляє Радіо Прага.
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НАТО, за заявою Расмуссена, має поглибити свою співпрацю з Києвом, наприклад, запрошуючи Україну для участі в різних заходах Північноатлантичного альянсу. Одночасно глава НАТО закликав членські держави до припинення скорочення витрат на оборону і збільшення інвестицій в розвиток військ Північноатлантичного альянсу.