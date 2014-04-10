Генсек НАТО закликає Росію відвести війська від кордонів України

19:59, 10 квітня 2014
Політика
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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, який відвідав чеську столицю, виступаючи перед журналістами, закликав Росію відвести свої війська від українського кордону і почати діалог із Києвом, який має бути спрямований на зниження напруження у східних регіонах України.

Андерс Фог Расмуссен / Фото : REUTERS

Російські операції Расмуссен охарактеризував як нелегальну і нелегітимну агресію, а методи і риторику, що використовуються Москвою, назвав надбанням минулого. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу вважає, що ключ до розв’язання кризи на сході Європи необхідно шукати у сфері дипломатії. 

Про це повідомляє Радіо Прага.

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НАТО, за заявою Расмуссена, має поглибити свою співпрацю з Києвом, наприклад, запрошуючи Україну для участі в різних заходах Північноатлантичного альянсу. Одночасно глава НАТО закликав членські держави до припинення скорочення витрат на оборону і збільшення інвестицій в розвиток військ Північноатлантичного альянсу.

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