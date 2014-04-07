Расмуссен: ніхто в НАТО не хоче повернення часів "холодної війни"

"Ніхто в НАТО не хоче повертатися в часи "холодної війни", але ми бачимо, як Кремль намагається повернути час назад і розділити Європу на нові сфери впливу ", - пише Расмуссен у своїй статті, опублікованій на сайті газети Daily Telegraph.

Разом з тим, Генсек зазначив, що НАТО змушене було відповісти на російську політику на Україні, пише РИА Новости.

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"Завдяки нашим союзникам по обидві сторони Атлантики, ми більш ніж подвоїли кількість винищувачів, які патрулюють повітряний простір країн Балтії. Ми патрулюємо небо Польщі та Румунії з допомогою літаків дальнього виявлення Awacs, союзники збільшили свою присутність в Чорному морі", - зазначив Расмуссен.

Генсек також висловив готовність альянсу "захищати кожного союзника (НАТО) в будь-який час".

Раніше постпред Росії при НАТО Олександр Грушко висловив думку, що в НАТО беруть гору ті, хто хоче повернутися до часів "холодної війни", і домогтися нового згуртування альянсу навколо статті 5 Вашингтонського договору про колективну оборону.