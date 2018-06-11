Культурні люди про мордобій політиків

УНІАН попросив висловити свою думку культурних діячів щодо інциденту між міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і мером Києва Леонідом Черновецьким, який трапився у п’ятницю ввечері після засідання РНБО.

Письменник Лесь Подерв’янський: один мужик заїхав іншому по пиці – це є абсолютно нормально

Мені важко сказати, тому що мене там не було. А взагалі я не бачу тут нічого особливого.

Коли один мужик заїхав іншому по пиці – це абсолютно нормально. Вони також люди. Я взагалі не розумію галасу з цього приводу. От коли чоловік б’є жінку – це є ненормально, або коли жінка б’є чоловіка...

Письменник Олександр Ірванець: це була битва двох злобних геніїв

Для мене всі люди, котрі пішли у владу, вони є поза межею моральності. За великим рахунком - це була битва двох злобних геніїв. Особисто мені фіолетово, хоч би вони там всі побилися між собою і повиздихали. Але якщо ґенерально брати, тобто який гад гадший, то звичайно гадший Черновецький. У цьому співвідношенні я на боці Луценка. Хоча загалом я не маю жодних ілюзій стосовно наших “властьимущих” і не поділяю їх на кращих і гірших. Вони всі для мене достатньо мерзенні вже в силу того, що вони є при владі. Якби мені показали одного дня документальні кадри, де вони один біля одного лежать з перегризеними горлами, починаючи від голови РНБО і закінчуючи останнім губернатором, я би просто спокійно додивився і перемкнув на канал з мультиками.

Хоча навіть якщо це був абсолютно підлий хід, як Луценко сам це пояснює, то підлий хід має теж якісь підстави. І можна припустити, що новопризначений міністр внутрішніх справ дійсно міг чинити тиск на мера, у якого не тільки “рильце в пушку”, а й все тільце і навіть не в пушку, а зовсім в іншому непривабливому матеріалі.

Голова НСПУ Володимир Яворівський: це чисто символічний чоловічий ляпас

Тут є два підходи. Перший – чисто людський, чисто чоловічий. Луценко зробив правильно, що він дав негідникові ляпас. Він же ж його не збив з ніг, не побив. Це чисто символічний чоловічий ляпас, який дається негідникові чи людині, яка чинить щось аморальне. Є другий вимір: Юрій Луценко – міністр внутрішніх справ. Тому ми маємо право вимагати від нього більшої стриманості, тим паче в присутності стількох людей. Коли б це було тет-а-тет... Взагалі, я б дав 60% за те, що Луценко зробив справедливо.

Скульптор Олег Пінчук: я теж можу з кимось побитися

Це вже не перший інцидент в українській політиці. Ходять різні чутки. Але я не був там присутнім, тому я не хочу коментувати те, чого я сам не бачив. Чи був це ляпас чи не був?

Політики такі самі люди, як і всі інші. Я, наприклад, теж можу з кимсь побитися. У мене бували подібні ситуації. Але це не дуже приємно. Звичайно, краще за все, коли б такого інциденту не сталося.

Актор Богдан Бенюк: дав по обличчю – значить було за що

Такі конфлікти трапляються досить часто. Їх не треба роздувати, глобалізувати до проблеми цілої нації. Це абсолютний абсурд. Мені здається, зараз засоби масової інформації ведуть безглузду неправильну роботу. Вже і Президент задіяний. Завжди були конфлікти між чоловіками. Тут нічого немає надзвичайного. Ці конфлікти повинні бути вирішені між ними двома і не треба нікого підключати. Ніхто ж нікому не повиломлював руки і ноги. Дав по обличчю – значить було за що. І той, як мужчина, повинен був йому віддати тим самим, а не роздувати це. Це було б по-справжньому, по-чоловічому і по-козацьки.

Голова «Просвіти» Павло Мовчан: хіба вони не знали, що Луценко і Черновецький в природі не сумісні?

Я вважаю, що реакція на відповідну поведінку Черновецького, на мій погляд, була адекватною. Але для цієї реакції були не вдало вибрані час, місце і сама форма. Ця полеміка, за якою стежить Україна, між Луценком і Черновецьким, ведеться давно-давно. Нас втягували в різні сюжети: хто пройде тест, хто здасть аналізи, запускали марафони, хто в якій фізичній кондиції. Одним словом, творилося ціле безглуздя, яке не підвищує роль державного службовця і взагалі чиновника української держави, а навпаки на пониження його. А те, що сталося – це абсолютно заслуга самого пана Черновецького... Хтось мусить бути мудрішим! За віком мав бути мудрішим Черновецький: або ігнорувати й не зважати і робити своє (як він і робить: кримінально, напівкримінально – це інша справа). Той, хто запрошував учасників на Раду національної безпеки України, хіба він не знав, що ці двоє в природі не сумісні?!. Вони вже були доведені до такої точки кипіння, що не можна було жодного діалогу і примирення проводити. Кожна подія має свій початок і своє завершення. Мені найсумніше від того, що завершення стало загальнонаціональною проблемою! Черновецький ображає усіх киян, вивішуючи свої бігборди по Києву про те, скільки він дав вчителям, ображаючи тим, що він не вдається до державної мови, тим, що він самочинно ділить ту землю. Він руйнує наші пам’ятки, зневажає усіх митців, українську книгу. На це мусить бути реакція киян і повинні домогтися одного – переобрання. А не доводити до таких речей, про які ми довідуємося. Це не личить таким високим людям.

Актор Олексій Вертинський: я не розумію, у якій це Європі таке терпітимуть?

Я офіційної версії не знаю. Я не хочу вникати в цю ситуацію, але вважаю це ненормально. Я не можу пригадати, щоб мені в житті довелося з’ясовувати таким чином свою правоту. Для мене все це дико і якщо вони так довго теревенять про якусь Європу, в яку свої стопи направили, то я не розумію, у якій це Європі таке терпітимуть. Я нікого не засуджую, але це чорті-що. Я не хочу жити в державі, де таке безчинство твориться на самому верху. Я собі можу тільки уявити, що відбувається у їхніх кабінетах, коли приходять пересічні громадяни.

Видавці Дмитро та Віталій Капранови: хтось повинен зупинити хама

Тут є дві складові: перша - моральна, хтось повинен зупинити хама; і рукоприкладство – це чисто чоловічий спосіб з’ясування стосунків, дуельний. Луценко ж не найняв когось побити Черновецького, а особисто йому дав ляпаса.

Друга складова - бюрократична, це відбувалося під час виконання службових обов’язків і це перейшло на особисту площину. На наш погляд, цей інцидент повинен отримати чітку оцінку – потрібно обох відсторонити від обов’язків і це буде нормальним кроком влади.

На наш погляд, чоловік саме так і повинен діяти. Нам важко сказати, але напевне позиція Луценка була б більш прозорою, якби він за власною ініціативою подав у відставку. Тоді б моральна позиція виглядала б стійкішою, хоча це зробити – справжнісіньке ідіотство.

Народна артистка України, співачка Ніна Матвієнко: двоє чоловіків розбиралися між собою

Я не розумію, чому про це всі говорять?! Це що базар якийсь?! Це два мужчини розбиралися між собою, з них пір’я летіло, то чому ми повинні про це говорити!?. Я вважаю, що це дуже непристойно журналістам влазити в цю ситуацію, це взагалі негарно.

Співачка Ані Лорак: я не хочу засмічувати свій мозок

Я про цей інцидент нічого не чула, бо останній раз дивилася телевізор ще на Новий рік. Я активно готуюся до Євробачення, тому засмічувати свій мозок подібними речами не хочу.

Опитували Анна Ященко, Оксана Климончук