Проект створення гральної зони в Криму розробляється - Аксьонов

Створення в Криму гральної зони знаходиться в стадії розробки техніко-економічного обґрунтування. Про це сьогодні в нелегітимній Держраді Криму повідомив самопроголошений прем'єр-міністр Сергій Аксьонов, повідомляє Крыминформ.

"Є рішення про те, що гральна зона взагалі буде створена в Криму", - підкреслив він, додавши, що на даний час проект розробляється і вивчаються деталі, супутні його реалізації.

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"Всі рішення, які ми приймемо, будуть носити суто прагматичну основу - скільки отримає бюджет, скільки буде робочих місць, скільки податків і куди потраплять", - заявив нелегітимний прем'єр.

За словами глави нелегітимного уряду, всі проекти з розвитку економіки Криму тільки розробляються.

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"Необхідно враховувати особливості кожного регіону, екологічні проблеми, - пояснив Аксьонов. - Однозначно нічого не можу сказати з ходу, оскільки зараз йде підгонка під російське законодавство всіх наших проектів".