Аксьонов запропонував створити в Криму гральну зону

Cамоназваний прем'єр Криму запропонував створити в Криму гральну зону.

Нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов запропонував створити на півострові гральну зону, повідомляє Крыминформ. "Є доручення вивчити це питання", - сказав Аксьонов. Читайте такожАксьонов обіцяє, що Крим не підведе Путіна Аксьонов додав, що зараз Рада міністрів Криму аналізує ситуацію. Про підсумки роботи буде повідомлено керівництву країни.

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