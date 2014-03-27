Аксьонов запропонував створити в Криму гральну зону
14:53, 27 березня 2014Політика
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Cамоназваний прем'єр Криму запропонував створити в Криму гральну зону.
Аксьонов запропонував створити в Криму гральну зону / REUTERS
Нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов запропонував створити на півострові гральну зону, повідомляє Крыминформ.
"Є доручення вивчити це питання", - сказав Аксьонов.
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Аксьонов додав, що зараз Рада міністрів Криму аналізує ситуацію. Про підсумки роботи буде повідомлено керівництву країни.
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