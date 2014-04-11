Зустріч Україна-ЄС-США-РФ може відбутися 17 квітня у Женеві – джерело

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив викокопосадовий європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.Читайте такожЖенева готова прийняти чотиристоронню зустріч по Україні

"Зустріч відбудеться 17 квітня. Як місце на першому плані розглядають Женеву. Саме про це говорять різні джерела. Дата визначена точно, місце ще на 100% не підтверджене, але напевно, це буде Женева", - сказав дипломат.

За його словами, російська сторона наполягає, щоб до складу української делегації були включені представники східних регіонів України. "Російська сторона наполягає на певній репрезентації української сторони. Але відчуття таке, що українська сторона сама має вирішувати, хто буде в її делегації", - сказав дипломат.Читайте такожЧотиристороння зустріч по Україні відбудеться в Європі наступного тижня - речниця Ештон

"Ця зустріч може буде початковим пунктом (постійного) консультаційного механізму", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, днями була досягнута домовленість про зустріч верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, держсекретаря США Джона Керрі, та керівників МЗС України та Росії Андрія Дещиці та Сергія Лаврова для пошуку шляхів врегулювання кризи.