Керрі та Лавров домовилися про зустріч за участі представників України та ЄС
Державний секретар США Джон Керрі заявляє про домовленість з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим наступного тижня провести в Європі зустріч за участю представників України і ЄС.
"У вчорашній розмові з міністром Лавровим ми домовилися зустрітися незабаром, наступного тижня, в Європі, за участю України і наших європейських партнерів, щоб обговорити деескалацію, демобілізацію, широку участь в уряді, підтримку виборів і конституційну реформу", - сказав Керрі.
Про це повідомляє РИА Новости.
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За його словами, для організації цієї зустрічі США вимагають від Росії "відмовитися від підтримки сепаратистських дій" і "продемонструвати бажання деескалації".
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня відбулася телефонна розмова Керрі з Лавровим.
Сьогодні, 8 квітня, офіційний представник Держдепартаменту США Джен Псаки заявила, що обговорюється питання про проведення прямих переговорів протягом найближчих 10 днів між Україною, Росією, США і ЄС для пошуку шляхів зняття напруженості. Зараз відбувається обговорення термінів і порядку денного цієї зустрічі.
Сьогодні Лавров повідомив, що Москва готова до переговорів у форматі РФ-США-ЄС-Україна.
У МЗС України також заявили про готовність до переговорів з Росією, як в двосторонньому форматі, так і в чотиристоронньому.