Кернес пробіг 21 км і заявив, що Крим і Харківщина - це Україна

Харківська область та АР Крим є невід`ємними частинами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам Харківський міський голова Геннадій Кернес після того як фінішував, пробігши напівмарафон (21 км) під час першого міжнародного марафону.

Кернес фінішував, несучи разом з іншим учасником напівмарафону з Сімферополя Державний Прапор України.

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“Я біг разом з хлопцем із Сімферополя, його звуть Леонід. Ми несли з собою український прапор, щоб всі бачили, що Крим, Сімферополь і Харків — це Україна”, - підкреслив Кернес.

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На запитання журналістів, чому він не наважився бігти повний марафон (42 км 195 м), Кернес сказав: “Я себе почував достатньо впевнено, щоб бігти 21 км. На марафон ще недостатньо впевнено, тому що розбалансований у зв`язку з кримінальним переслідуванням”.

За відомостями організаторів, мер Харкова пробіг 21 км за 1 год. 44 хв. 50 сек.