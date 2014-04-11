Кернес просить повернути російські телеканали українським глядачам

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку під час наради прем`єр-міністра Арсенія Яценюка з головами ОДА, міськими головами, керівниками силових структур і представниками промисловості східних областей країни.

«Поверніть людям канали, які були у них у пакеті і за які вони заплатили гроші, у нас скрізь кабельне телебачення», - сказав Кернес, пояснивши це тим, що глядачі звикли дивитися різні російські серіали і програми.

Він підкреслив, що сьогодні телевізійникам потрібно створювати більше сюжетів, що об`єднують Україну, і запропонував дати завдання засобам масової інформації на такі тематичні об`єднуючі програми, прибравши з екранів сюжети про сепаратизм і погрози.

«Чому вони в ефірі вживають слова ”сепаратист”, ”антитерористична операція”? Навіщо це робити? Люди бояться. Думають, що це «Правий сектор».А як вам сюжет – «Хто не скаче - той москаль»? Скажіть, чому цей сюжет транслюють по телебаченню, цей сюжет може нас об`єднати? Давайте тоді – «Хто не скаче - той жиденя», або ще щось таке...», - сказав мер.

Він також підкреслив, що серед присутніх сьогодні в Донецьку на нараді немає сепаратистів.

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«І відразу хотів би, щоб ми в цьому питанні один одного зрозуміли, що немає серед нас сепаратистів. І ті, хто сьогодні обіймає певні посади, що вони роблять все не для того, щоб міністр внутрішніх справ (Арсен Аваков - УНІАН) через Фейсбук говорив, що це сепаратисти», - зазначив Кернес.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення подала позов до суду щодо відповідності українському законодавству програм деяких російських телеканалів. Пропонується визнати такими, що не відповідають законам України, а також Європейській конвенції про трансграничне телебачення, програми низки телеканалів, зокрема “Першого каналу”, “РТР-Планета”, “Росія-24” і НТВ.

25 березня Окружний адміністративний суд Києва виніс постанову про тимчасове припинення трансляції 4 російських телеканалів у порядку забезпечення позову Нацради до дистриб`ютора російських каналів ТОВ “Торсад”.

За даними заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторії Сюмар, на сьогодні, 27 березня, 90% українських кабельних операторів припинили ретрансляцію російських телеканалів.

Усього в Україні 703 провайдери програмної послуги, які мають ліцензію на трансляцію зазначених російських телеканалів.