Засідання РНБО завершилося, обговорювали антитерористичні заходи

00:56, 13 квітня 2014
Політика
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У Києві завершилося засідання РНБО.

РНБО обговорила антитерористичні заходи

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

На засіданні обговорювалися "антитерористичні заходи та питання, пов'язані з нормалізацією ситуації на Сході України".

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що РНБО обговорює питання введення надзвичайного стану.

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