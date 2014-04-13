Засідання РНБО завершилося, обговорювали антитерористичні заходи
00:56, 13 квітня 2014Політика
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У Києві завершилося засідання РНБО.
РНБО обговорила антитерористичні заходи
Про це повідомляє сайт Верховної Ради.
На засіданні обговорювалися "антитерористичні заходи та питання, пов'язані з нормалізацією ситуації на Сході України".
Нагадаємо, раніше українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що РНБО обговорює питання введення надзвичайного стану.
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