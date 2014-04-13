Засідання РНБО завершилося, обговорювали антитерористичні заходи

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

На засіданні обговорювалися "антитерористичні заходи та питання, пов'язані з нормалізацією ситуації на Сході України".

Нагадаємо, раніше українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що РНБО обговорює питання введення надзвичайного стану.