Топаз розповів, чому сепаратисти почали говорити українською
03:47, 13 квітня 2014Політика
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Відомий персонаж історії з побиттям журналіста антимайданівець Топаз дав інтерв'ю російському каналу Lifenews.
Топаз дав інтерв'ю / Ольга Іващенко
Сепаратист, який утік з-під домашнього арешту, розповів російським глядачам про сепаратистське підпілля й озброєних найманців, які стріляють на ураження в людей зі щитами.
За його словами, в Харкові сепаратистам не вдалося захопити ОДА, бо їм не вистачало вогнепальної зброї, щоб захищатися від озброєних найманців, які стріляють на ураження навіть у людей зі щитами або кийками.
Читайте такожПрокурори не розуміють, чому Топазу з чотирма судимостями відпустили додомуТакож він розповів, що боротьба сепаратистів триває. Зокрема, вони почали "говорити українською мовою, щоб не можна було відрізнити".
"Ми ведемо партизанську боротьбу", - підсумував герой інтернет-мему.
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