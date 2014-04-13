Топаз розповів, чому сепаратисти почали говорити українською

Сепаратист, який утік з-під домашнього арешту, розповів російським глядачам про сепаратистське підпілля й озброєних найманців, які стріляють на ураження в людей зі щитами.

За його словами, в Харкові сепаратистам не вдалося захопити ОДА, бо їм не вистачало вогнепальної зброї, щоб захищатися від озброєних найманців, які стріляють на ураження навіть у людей зі щитами або кийками.

Читайте такожПрокурори не розуміють, чому Топазу з чотирма судимостями відпустили додомуТакож він розповів, що боротьба сепаратистів триває. Зокрема, вони почали "говорити українською мовою, щоб не можна було відрізнити".

"Ми ведемо партизанську боротьбу", - підсумував герой інтернет-мему.